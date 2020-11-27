Уфа, , 13:54 — REGNUM Национальный педагогический форум пройдет в Уфе. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

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По сообщению пресс-службы ведомства, форум будет проходить в этом университете с 14 по 18 декабря текущего года. На форуме будут обсуждаться вопросы трансформации педагогического образования в условиях системной трансформации образования и современного общества, а также современных вызовов.

Отмечается, что на форуме планируется провести три научно-практических конференций: «Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт», «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании (XV Акмуллинские чтения)», а также «Традиции и инновации в национальных системах образования».

Уточняется также, что первая из этих конференций нацелена на обобщение и распространение практического положительного опыта по использованию дистанционных образовательных технологий в системе образования.

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