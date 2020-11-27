Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM В Екатеринбурге подготовят для горожан более 140 ледовых катков. Об этом заявила глава городского управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина журналистам.

142 катка появятся до конца 2020 года во дворах и на иных площадках. Ответственные службы уже приступили к заливке катков, передаёт «Областная газета».

Традиционный каток в центре города переедет из ледового городка в парк Маяковского, добавила Фитина. Решается вопрос о заливке катка на стадионе «Екатеринбург-Арена».

"Те, кто будет кататься на открытых площадках, могут заниматься без маски», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, катки уже начали появляться в юго-западной части города.

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