Париж, , 13:37 — REGNUM Ролевую игру Greedfall обновят для консолей нового поколения. Об этом сообщалось 26 ноября на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/greedfall/status/1332006401544216576

Разработчики также отметили, что Greedfall продалась тиражом в один миллион копий. Они поблагодарили геймеров и сообщили, что вместе с релизом на новых консолях игра получат дополнительный контент.

Напомним, Greedfall — это ролевая игра с видом от третьего лица, выпущенная в сентябре 2019 года. Её разработкой занималась французская студия Spiders.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор The Legend of Bum-bo рассказал о работе над дополнением