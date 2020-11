Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Создатель The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен рассказал, на каком этапе находится разработка нового бесплатного дополнения к игре The Legend of Bum-bo. Разработчик выпустил подробный пост на странице проекта в Steam.

Макмиллен рассказал, что разработку дополнения приходилось откладывать долгое время по различным причинам: сначала у разработчика родилась вторая дочь, потом его вместе с семьей эвакуировали из Санта-Круза, а после этого началась пандемия коронавируса. Однако автор The Legend of Bum-bo заявил, что работа над DLC уже ведётся — в нём появятся новые боссы, персонажи и предметы.

Напомним, The Legend of Bum-bo — это игра, сочетающая в себе элементы головоломки, RPG и roguelike. Её релиз состоялся в 2019 году.

