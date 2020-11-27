Черкесск, , 13:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь зафиксировано достаточно большое число новых выявленных пациентов с COVID-19. За минувшие сутки их стало больше на 88 человек. Общее число носителей коронавируса увеличилось, таким образом, до 11 954 человек, сообщили 27 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Из всех заболевших в госпиталях проходят лечение 875 пациентов с COVID-19. Остальные оставлены лечиться дома под контролем врачей из-за относительно спокойного течения болезни.

За прошедший день в республике также отмечен большой прирост числа выздоровевших. Справились с болезнью 186 жителей Карачаево-Черкесии. Общее число выздоровевших достигло 186 человек.

Накануне, 26 ноября, глава республики Рашид Темрезов назвал сложной ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в регионе. В силу этого он своим указом прописал еще ряд мер для усиления контроля над ситуацией.

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