Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга с избыточным весом, диабетом, астмой и другими хроническими заболеваниями, которые представляют дополнительную угрозу при заражении коронавирусной инфекцией, в обязательном порядке переведут на удаленную работу. Об этом 27 ноября сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на документ Смольного.

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Перечень заболеваний с которыми жителей города переведут на принудительную удаленную работу, включает в себя болезни системы кровообращения, онкозаболевания, иммунодефицитные состояния, сахарный диабет, ожирение.

Кроме того, работа из дома обязательна для лиц, страдающих болезнями дыхательных путей, а также болезнями мочеполовой системы, беременным женщинам и женщинам в послеродовом периоде.

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Напомним, еще с 14 ноября организации в Петербурге по решению Смольного были обязаны перевести сотрудников старше 65 лет и сотрудников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. С 16 ноября в отношении граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, действует режим самоизоляции.

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