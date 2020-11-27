Саратов, , 13:43 — REGNUM Жители Саратова продолжают голосовать за лучшую молодую семью 2020 года. В финал городского фестиваля-конкурса вышли шесть участников. Они подготовили видеоролики на тему «Наша молодая семья», в которых рассказали о знакомстве, заключении брака, совместном творчестве или хобби.

Более четырех тысяч горожан уже оценили представленные видеоматериалы. Путем открытого голосования определят одного победителя и присвоят звание «Лучшая молодая семья — 2020». Голосование продлится до 12 часов 30 ноября на сайте городской администрации.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев 27 ноября, в канун Дня матери, поздравил семьи и педагогических работников, награжденных почетным знаком «За достойное воспитание детей». В торжественном мероприятии были отмечены шесть многодетных семей и семь сотрудников социальной сферы.

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