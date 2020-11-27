Ташкент, , 13:28 — REGNUM В Узбекистане выросло количество преступлений, связанных с мошенничеством сложной категории. Об этом заявил судья Верховного суда Шамсиддин Тожиев, сообщает агентство Kun.uz.

По его словам, чаще всего причиной таких преступлений является чрезмерная доверчивость граждан. «Если наши граждане не будут верить всему и действовать законно, это предотвратит преступления», — сказал Тожиев.

Судья отметил, что в Узбекистане увеличилось количество мошеннических случаев в сфере купли-продажи жилья и автомобилей. Тожиев считает, что граждане должны задаваться вопросами: «Почему это так легко и дешево?»

Ранее в государственной инспекции Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций сообщили о новом виде мошенничества. Владельцы авто стали получать смс-сообщения о «штрафах» с предложением оплатить задолженность.

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