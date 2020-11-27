Копенгаген, , 13:25 — REGNUM Выход ремастер-версии игры Kingpin: Life of Crime перенесли на 2021 года. Об этом сообщалось 26 ноября на странице проекта в Steam.

Разработчики отметили, что им приходится «воссоздавать» игру с нуля, так как её исходный код был утерян. Поэтому они решили взять дополнительное время на разработку, чтобы получить более качественный продукт.

Напомним, Kingpin: Life of Crime — это игра в жанре шутера от первого лица, выпущенная в 1999 году. Разработкой проекта занималась студия Xatrix Entertainment.

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