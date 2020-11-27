Самара, , 13:36 — REGNUM 245 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Всего по области выявили 21 602 случая заражения этой инфекцией. При этом за сутки скончались четыре пациента с COVID-19: 68-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 72-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Также скончались 84-летняя женщина и 66-летний мужчина. Всего в регионе зарегистрировано 404 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба за сутки в Самарской области справились с инфекцией 206 человек, а всего победили её 19 376 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 ноября по области было выявлено 242 случая заражения коронавирусом.