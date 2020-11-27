Бербанк, США, , 13:19 — REGNUM Студия Insomniac Games исправила проблемы со стабильностью в игре Spider-Man: Miles Morales. Об этом 27 ноября сообщает «Игромания».

Обновление уже доступно на PlayStation 4 и PlayStation 5. Помимо этого, разработчики исправили несколько мелких ошибок.

Напомним, Miles Morales — это сиквел игры Marvel's Spider-Man от Insomniac Games. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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