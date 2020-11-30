Тула, , 03:38 — REGNUM Письмо замминистра здравоохранения Тульской области, с предложением отправить студентов старших курсов медицинских вузов «на ковид» можно рассматривать как образец бюрократической инициативы, которая может дорого обойтись и исполнителям, и тем, кого планируется «задействовать в мероприятии». Почему это так и почему лучше прежде подумать, а потом писать, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Чрезвычайное событие, такое как отправка студентов на борьбу с эпидемией, не может быть организован местной договоренностью. Мол, если руководство вуза разрешило, значит дело в шляпе. Существует приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 3 ноября 2020 г. № 1376 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

И если даже необходимость в дополнительных кадрах возникла где-либо раньше, чем этот документ был издан, это не отменяет необходимости в обучении и законном оформлении на работу тех, кого предполагается привлекать к борьбе с ковидом. Особенно если это студенты. Читайте статью Андрея Маленького «Почему Тульская область хочет бросать студентов на ковид, как на картошку?».