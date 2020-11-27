Калуга, , 13:39 — REGNUM В Калужской области пациентам с COVID-19, проходящим лечение на дому, доставляют бесплатные лекарства, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства здравоохранения.

С доставкой лекарств пациентам на дом помогают волонтёры Фото пресс-служба КБ №8 ФМБА России

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Перечень лекарственных препаратов, которые можно получить бесплатно, утвержден рекомендациями Минздрава РФ. Они назначаются по состоянию пациента и клинической картине заболевания — вне зависимости от того, подтверждено ли заболевание результатом ПЦР-исследования. В частности, в Обнинске в первой партии препаратов от ГП «Калугафармация» — противовирусные «Арбидол», «Гриппферон», а также «Парацетамол». С доставкой лекарств пациентам на дом помогают волонтёры движения #МыВместе и городские социально ответственные предприниматели, которые предоставили транспорт и водителей, чтобы быстрее доставлять лекарственные наборы пациентам.

Напомним, для обеспечения больных бесплатными лекарствами правительство РФ выделило более 5 млрд рублей. На закупку лекарств от новой коронавирусной инфекции Калужской области было выделено 37 млн рублей.

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