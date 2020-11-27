Маноквари, Индонезия, , 13:17 — REGNUM Полиция Индонезии задержала 36 человек после демонстрации, посвященной годовщине Национального конгресса Западного Папуа, независимой политической организации, выступающей за независимость Папуа от Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

В полиции заявили о несанкционированной демонстрации. Поэтому правоохранительные органы имели право разогнать акцию протеста, которая угрожала общественному порядку и перекрывала улицу.

Известно, что по крайней мере два сотрудника региональной полиции Западного Папуа получили травмы после того, как участки протеста стали закидывать полицию камнями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии снова зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом.

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