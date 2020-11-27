Саратов, , 13:14 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 27 ноября, в канун Дня матери, поздравил семьи и педагогических работников, награжденных почетным знаком «За достойное воспитание детей». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы области.

Губернатор отметил победы детей в международных и всероссийских и олимпиадах, активное занятие волонтерством и спортивные успехи. «С 2021 года регион повысит выплаты многодетным. Максимально упрощена процедура оформления льгот и пособий. Нам важно, чтобы вы чувствовали себя защищенными, а дети имели возможность себя раскрыть и реализовать», — добавил Радаев.

Победителям были вручены дипломы и ценные подарки. Сотрудников учреждений соцсферы и родителей наградили почетным знаком губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей».

В торжественном мероприятии были отмечены шесть многодетных семей и семь сотрудников социальной сферы.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области ко Дню матери медалью «Материнская доблесть» наградят 94 многодетных женщин. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований вручение медалей организуют в городских округах и муниципальных районах.

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