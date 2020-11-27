Франкфурт-на-Майне, Германия, , 13:13 — REGNUM В многопользовательском шутере Warface стартовал новый тематический сезон под названием «Рой». Об этом 27 ноября сообщает «Игромания».

В игре также появилась одноимённая спецоперация, в которой геймерам предстоит сражаться с полчищами жуков-мутантов. Помимо этого, в Warface добавили новое оружие, карты и различные косметические предметы.

Напомним, Warface — это онлайн-шутер, созданный различными подразделениями немецкой компании Crytek. Его релиз состоялся в 2012 году.

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