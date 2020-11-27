Москва, , 13:12 — REGNUM В российских школах объявили набор учителей русского языка и литературы для работы в Узбекистане в рамках проекта «Класс!», пишет «Российская газета».

Проект реализуется министерством народного образования Узбекистана и министерством просвещения России. Подача заявок на вакантные места открыта до 15 декабря 2020 года.

На первом этапе проекта «Класс!» в Узбекистан отправились 30 методистов. Они определят уровень владения русским языком среди учителей и учеников и дадут свои рекомендации по преподаванию.

Учителям гарантируется выплата заработной платы, предоставление жилья и медицинского страхования. Кроме того, компенсируются транспортные расходы и сохраняется педагогический стаж.

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