Архангельск, , 13:09 — REGNUM В Архангельской области 1 055 сотрудников медорганизаций, заразившихся коронавирусной инфекцией, получили соответствующие выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

«Заражение медицинского работника коронавирусом при контакте с больными COVID-19 относится к категории профессиональных заболеваний, полученных на рабочем месте. Поэтому они классифицируются как страховой случай, который должен быть оплачен из Фонда социального страхования. Если заболевание повлекло временную нетрудоспособность, но не привело к инвалидности, единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 рублей», — пояснил и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд социального страхования вынес два решения об отказе в выплатах семьям двух архангельских медиков, скончавшихся от COVID-19.