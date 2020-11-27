Москва, , 13:08 — REGNUM Российское движение школьников (РДШ) объявило победителей Всероссийского проекта «РДШ — Территория самоуправления», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие более 20 000 школьников из 85 регионов страны. Победителями стали 30 команд в номинациях «Стартуем смело» и «Время наших действий».

Абсолютным лидером по количеству команд-победительниц стала Ростовская область. Сразу 4 проекта школьников — по два в каждой номинации — вошли в число лучших. Еще по две позиции в тридцатке сильнейших школьных проектов заняли команды из Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Волгоградской области и Севастополя.

На конкурс школьники со всей страны прислали около 1 500 проектов. 99 команд, ставших лучшими по итогам регионального и федерального этапов, представили свои проекты на финальной защите, которая прошла в онлайн-формате.

Защита проходила в двух номинациях: «Стартуем смело», в которой школьники защищали пока еще не реализованные проекты, и «Время наших действий» — в ней на суд экспертов уже опытные «проектники» представили воплощенные в жизнь идеи.

«Проекты были на абсолютно разные темы: экология, правила пожарной безопасности и ПДД, добровольчество, краеведение, сохранение исторической памяти, профессиональная ориентация, межличностное общение, кинематограф. Объясняет такое разнообразие и, вместе с этим, объединяет все идеи одно — каждая команда создала тот проект, который отвечает именно ее потребностям и решает проблемы ее окружения. Ведь цель проекта «РДШ — Территория самоуправления» — помощь и создание условий для реализации детских инициатив, помогающих школьникам реализовывать свой потенциал», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

По мнению исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой, «детей нужно с ранних лет привлекать к участию в общественной жизни и решению важных государственных задач».

«Логика, что, когда ребенок подрастет, тогда и будет решать важные вопросы, не работает. Если в подростковом возрасте не будет сформирована активная гражданская позиция, понимание, что каждый может менять хотя бы свою, локальную, окружающую среду, то с получением паспорта или выпуском из школы ситуация не изменится. Проект «РДШ — Территория самоуправления» и примеры его участников доказывают, что дети видят основные тенденции и проблемы общества и готовы их решать», — прокомментировала Ирина Плещева.

Всего победителями в номинации «Стартуем смело» стали 15 команд из 13 регионов, среди которых Республика Коми, Пермский край, Омская область, Хабаровский край, Амурская область, Санкт-Петербург, Волгоградская область, ХМАО-ЮГРА, Новосибирская область, Севастополь, Ростовская область, Владимирская область, Республика Башкортостан.

Так, победители номинации «Стартуем смело» — команда «Алые паруса» из Омской области хотят обустроить спортивную раздевалку в своей школе. Здание Нововаршавской гимназии старое, внутри тоже давно не было ремонта. Сейчас школьникам создает неудобства отсутствие в спортивных раздевалках шкафчиков: на лавочки одежду складывать неудобно, места всем в пересменку не хватает, дети опаздывают на урок. Школьники решили взять ситуацию в свои руки: создали проект, определили цель, задачи, нашли партнеров и помощников и уже приступили к реализации: администрация школы помогла с материалами для будущих шкафчиков — выделила старые двери, парты, лавочки. Администрация поселения оказала финансовую поддержку на инструменты и фурнитуру. Школьники объявили конкурс среди сверстников на лучший дизайн-проект шкафчиков и уже скоро приступят вместе с папами и учителем технологии к воплощению идеи в жизнь. Ребята планируют, что к февралю 2021 года 50 шкафчиков дополнят интерьер спортивной раздевалки и сделают подготовку к урокам физкультуры комфортной.

Коллеги ребят по номинации из Санкт-Петербурга — команда «Дети будущего» хотят внести вклад в решение проблемы пластикового загрязнения окружающей среды. Школьники планируют шить для своих сверстников-лицеистов экосумки из старых джинсов, а также снять на видео мастер-класс, который научит самостоятельно делать такие сумки. По мнению авторов, это существенно сократит использование пластиковых пакетов и сбережет природу и ее ресурсы.

Победителями в номинации «Время наших действий» стали 15 команд из 12 регионов, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ростовская, Волгоградская, Вологодская, Тамбовская, Кемеровская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Хакассия, Севастополь, Забайкальский край.

В номинации «Время наших действий» уже опытные «проектники» рассказывали об идеях, которые воплотили в жизнь, и результатах, которых удалось достичь. Так, команда О`ДОН-37 из Севастополя создала гостиницу для насекомых.

Школьники изучали «Красную книгу Севастополя» и заметили, что численность насекомых, полезных человеку, в регионе уменьшается. При этом наблюдается тенденция к увеличению насекомых-вредителей. Изучив отечественный и международный опыт, ребята решили, что в их силах помочь сохранению полезных видов насекомых. Так, на территории дендрария городского Дома природы дети своими руками создали домики — гостиницы для насекомых, в которых они могут зимовать.

Вошедшая в 15 лучших в этой же номинации команда из Смоленска воплотила в жизнь свой проект «Игры на Запольной». Дети создали в школе одноименный интеллектуальный игровой клуб и разработали его программу: подвижные, интеллектуальные, настольные игры, игры-головоломки, квесты и многое другое.

Победители конкурса получили поддержку для реализации собственных проектов, а также призы для дальнейшей проектной работы, среди которых ноутбуки, принтеры, проекторы. Эта работа будет продолжена. 51 проект в 38 регионах России школьники уже воплотили в жизнь. В ближайшее время станут реальностью еще 48 проектов.