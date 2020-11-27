Цхинвал, , 13:17 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 1096 граждан с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса», — рассказала чиновница журналистам.

Она добавила, что в республике с середины сентября выявили 1725 носителей коронавируса, их них 629 победили инфекцию, в том числе 45 — за последние сутки. За время пандемии в республике провели около 11 тыс. тестов на коронавирус, из которых в течение последних суток — 145.

Стоит отметить, что на сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. 26 ноября Гаглоева рассказала журналистам, что в течение предыдущего дня медики выявили также 18 случаев заражения SARS-CoV-2 в результате 127 тестов.

Напомним, в Южной Осетии действуют карантинные ограничения, запрещены массовые мероприятия. В учебных заведениях занятия проводят только для учеников с 1 по 4 класс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии за сутки выявили 18 носителей коронавируса