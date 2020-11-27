Владимир, , 13:04 — REGNUM Во Владимирской области 27 ноября подтвержден 131 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 827 носителей вируса. После выздоровления был выписан 10 тыс. 591 пациент, в том числе 225 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 313 человек, три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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