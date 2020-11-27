Киренск, 27 ноября 2020, 13:03 — REGNUM
Жители северного города Киренск теперь смогут пройти экспресс-диагностику на определение коронавирусной инфекции. Партию тестов на COVID-19 привез и передал в рамках проекта #МыВместе заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. Результатов исследования методом ПЦР теперь не нужно будет ждать несколько дней. Что, в свою очередь, позволит оперативно начать лечение при выявлении инфекции и снизить негативные последствия, которые развиваются при несвоевременной диагностике заболевания.
Тысячу тестов для определения коронавирусной инфекции методом ПЦР Игорь Кастюкевич передал главному врачу центральной районной больницы Киренска Алексею Михайлову.
Волонтерские региональные штабы всероссийского проекта #МыВместе возобновили работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Добровольцы помогают сразу по нескольким направлениям: работают в кол-центрах при поликлиниках и министерствах здравоохранения, доставляют лекарства и продукты людям старшего возраста и тем, кто находится на самоизоляции, возят и организуют транспортное обслуживание медицинских работников на работу и по вызовам. Волонтеры #МыВместе также осуществляют доставку лекарств жителям, находящимся на амбулаторном лечении.