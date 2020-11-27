Киренск, , 13:03 — REGNUM

Жители северного города Киренск теперь смогут пройти экспресс-диагностику на определение коронавирусной инфекции. Партию тестов на COVID-19 привез и передал в рамках проекта #МыВместе заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. Результатов исследования методом ПЦР теперь не нужно будет ждать несколько дней. Что, в свою очередь, позволит оперативно начать лечение при выявлении инфекции и снизить негативные последствия, которые развиваются при несвоевременной диагностике заболевания.

«Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача максимально сократить сроки на проведение исследований и нарастить темпы диагностики. Тесты, аналогичные тем, что мы привезли в Киренск в рамках проекта #МыВместе, сейчас будут активно закупаться для служб скорой помощи. Ранее в Иркутске мы передали 10 тысяч тестов для двух медицинских учреждений. Но если те системы рассчитаны на проведение исследований в условиях лаборатории, то в отдаленных территориях лабораторий, как правило, нет. В Киренске нет, поэтому специально для жителей мы привезли экспресс-тесты. Они позволяют определить наличие инфекции быстро и качественно», — рассказал Игорь Кастюкевич.

Тысячу тестов для определения коронавирусной инфекции методом ПЦР Игорь Кастюкевич передал главному врачу центральной районной больницы Киренска Алексею Михайлову.

«Весь материал мы отправляем в Иркутск. Ждать результат приходится несколько дней. До тех пор, пока диагноз не подтвержден, лечим, можно сказать, эмпирически. Экспресс-тестирование удобно и существенно сокращает сроки на постановку диагноза, так что подобная помощь, конечно, кстати», — отметил главный врач центральной районной больницы Киренска Алексей Михайлов.

Волонтерские региональные штабы всероссийского проекта #МыВместе возобновили работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Добровольцы помогают сразу по нескольким направлениям: работают в кол-центрах при поликлиниках и министерствах здравоохранения, доставляют лекарства и продукты людям старшего возраста и тем, кто находится на самоизоляции, возят и организуют транспортное обслуживание медицинских работников на работу и по вызовам. Волонтеры #МыВместе также осуществляют доставку лекарств жителям, находящимся на амбулаторном лечении.