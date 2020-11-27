Лилонгве, , 13:14 — REGNUM Сотрудники авиакомпании Malawi Airlines объявили забастовку из-за удержания их ноябрьских зарплат, передает Malawi 24.

Забастовка затронула единственный еженедельный рейс из Лилонгве (через Блантайр) в Йоханнесбург, ЮАР. Из-за забастовки пассажиры в международном аэропорту Камузу не смогли вылететь в ЮАР.

Экипаж и персонал авиакомпании прибыли в главный офис авиакомпании в Лилонгве, требуя удовлетворения своих требований. По словам сотрудников, удержания их заработной платы были произведены без предварительного уведомления или консультаций.

Деятельность авиакоспании была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Компания возобновила полёты в октябре.