Нальчик, , 13:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел конфликт между учеником и учителем, который закончился стрельбой прямо в стенах учебного заведения. Факт стрельбы подтвердили в МВД по республике. По данному инциденту проводится проверка, сообщили 27 ноября в пресс-службе полицейского ведомства.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что стрелял учитель из своего травматического пистолета. Причиной, по которой он открыл огонь в воздух, стали «разборки» между ним и двумя взрослыми друзьями учащегося 8-го класса, которых школьник привлек к выяснению вопроса, связанного с учебой.

«В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернувшись в школу произвел выстрелы в воздух», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, все события произошли сегодня, 27 ноября, в одной из школ города Нальчика. В результате стрельбы никто не пострадал. В настоящее время всех участников конфликта доставили в отдел полиции.

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