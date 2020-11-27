Архангельск, , 12:58 — REGNUM Фонд социального страхования отказал в выплатах родственникам архангельских медиков, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

«Каждый летальный случай от новой коронавирусной инфекции, в том числе медицинских работников, разбирается специальной комиссией, созданной в Фонде социального страхования. На данный момент рассмотрено два случая, один из них признан нестраховым, во втором — выплата не может быть выплачена, поскольку нет близких родственников, которые, согласно закону, могут ее получить. Еще четыре случая находятся на рассмотрении», — сообщил и.о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский.

Напомним, указом президента РФ предусмотрены единовременные выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом на работе, болезнь которых привела к инвалидности, а также семьям медиков, умерших от COVID-19. В документе указано, что если медицинский работник заразился коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей и умер от COVID-19, его близкие родственники получат компенсацию в размере 2 752 452 рублей.