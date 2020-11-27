Архангельск, 27 ноября 2020, 12:58 — REGNUM Фонд социального страхования отказал в выплатах родственникам архангельских медиков, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.
Напомним, указом президента РФ предусмотрены единовременные выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом на работе, болезнь которых привела к инвалидности, а также семьям медиков, умерших от COVID-19. В документе указано, что если медицинский работник заразился коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей и умер от COVID-19, его близкие родственники получат компенсацию в размере 2 752 452 рублей.