Николаев, Украина, 27 ноября 2020, 13:09 — REGNUM Украинские силовики провели испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщило специализированное издание АрмияInform.
Учения прошли в Николаевской области на полигоне «Широкий лан».
Украинские силовики проверили возможности турецких беспилотников без нанесения ударов по целям, отметили в издании.
Напомним, в сентябре 2020 года первый пуск ПТРК Javelin в присутствии президента Украины Владимира Зеленского завершился полным провалом.
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