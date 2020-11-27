Николаев, Украина, , 13:09 — REGNUM Украинские силовики провели испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщило специализированное издание АрмияInform.

Учения прошли в Николаевской области на полигоне «Широкий лан».

«Во время занятия военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали проведение учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и т. д», — сказано в сообщении.

Украинские силовики проверили возможности турецких беспилотников без нанесения ударов по целям, отметили в издании.

«Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчёты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и «Стугна», — сообщили журналисты.

Напомним, в сентябре 2020 года первый пуск ПТРК Javelin в присутствии президента Украины Владимира Зеленского завершился полным провалом.

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