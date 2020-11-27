Волгоград, , 13:02 — REGNUM В незаконном лишении свободы человека подозревается 60-летний ранее судимый предприниматель из Киквидзенского района Волгоградской области. Бизнесмен выкрал протез ноги у своего работника, чтобы тот не увольнялся, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские получили оперативную информацию 26 ноября. Выяснилось, что 43-летний инвалид познакомился полгода назад с бизнесменом, который предложил ему работу на ферме. Через некоторое время волгоградец решил уволиться и обзавестись собственным домом в станице. Работодатель пытался отговорить мужчину, но увидев, что уговоры не помогают, ночью, дождавшись, когда сотрудник уснёт, выкрал один протез ноги. В течение 20 дней хозяин фермы пытался таким образом получить согласие инвалида на дальнейшую работу.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские также проверяют подозреваемого на причастность к мошенничеству.