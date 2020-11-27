Саратов, , 13:08 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стал 221 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с четырьмя инфицированными пациентами. Об этом сообщает облминздрав.

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Среди погибших — мужчины 65, 72, 83 лет и 74-летняя женщина. Пациенты получали медицинскую помощь в стационаре. Их смерть наступила в результате тотального поражения легких с развитием дыхательной недостаточности.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 27 ноября у 26 417 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 252 жителей региона. Минувшим днем заболели 248 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 22 518 человек, за сутки — 181 пациент.

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