Симферополь, , 13:18 — REGNUM К началу 2021 года власти Крыма должны устранить дефицит пресной воды. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров 27 ноября в ходе рабочей поездки в регион.

Он подчеркнул, что имеющиеся ресурсы нужно перераспределить на время засушливого периода, пока запасы воды на полуострове не восстановятся. Важно реализовать первоочередные меры в кратчайшие сроки.

«К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой», — подчеркнул Назаров.

В настоящее время в Крыму реализуют масштабные проекты по переброске воды из Кадыковского карьера и строительству водозабора на реке Бельбек. Все нужные средства Минэкономразвития довело до бюджетов Севастополя и Крыма, это 227,7 млн рублей и 643,5 млн рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 29 населенных пунктов Крыма воду подвозят или подают по графику.

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