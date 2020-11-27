Уфа, , 12:59 — REGNUM Школьников 23 муниципалитетов Башкирии переведут на очный режим обучения. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в республике определен режим работы школ с 30 ноября по 6 декабря текущего года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и большим числом новых случаев заражения корнавирусом министерство здравоохранения региона выступило за продление дистанционного режима обучения. Это предложение было поддержано членами оперативного штаба региона.

Отмечается, что ученики с шестого класса по десятый класс продолжат учиться в онлайн формате. Ученики с первого класса по пятый класс и одиннадцатиклассники продолжат учиться очно. Очно будут учиться и ученики всех классов малокомплектных школ.

Сообщается, что на очную форму обучения будут переведены ученики всех классов из 23 муниципальных образований Башкирии, в которых коэффициент распространения коронавируса составляет не более 0,5: это школьники Учалинского, Мечетлинского, Белокатайского, Нуримановского, Бурзянского, Архангельского, Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Гафурийского, Дуванского, Хайбулинского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Салаватского, Чекмагушевского районов, а также Межгорья и Сибая.

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