Алма-Ата, Казахстан, , 12:53 — REGNUM Управление общественного здравоохранения Алма-Аты получило 36 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава управления Жанар Мадеев на брифинге.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, в Алма-Ату направлено 64 аппарата Biyovent местного производства. Мадеев уточнил, что все 36 аппаратов распределены по трем клиникам. Все устройства работают исправно.

Ранее несколько региональных управлений здравоохранения в Казахстане сообщили о поставке недостаточного количества аппаратов ИВЛ. Министерство индустрии направило в регионы 1,5 тыс. устройств. Однако некоторые области не получили ни одного аппарата.

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