Москва, , 13:01 — REGNUM В Москве удалось ускорить информирование москвичей о результатах тестов на коронавирус. Об этом 27 ноября заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Для этого результаты тестов сообщаются жителям города при помощи СМС. На данный момент, менее чем за неделю с момента запуска подобной системы оповещений, жители столицы получили более 150 тысяч сообщений с результатами тестов на коронавирус.

Также Ракова отметила, что по данным врачей, две трети людей, поступающих в больницы, не обращались за помощью в поликлинику и занимались самолечением.