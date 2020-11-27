Краснодар, , 12:49 — REGNUM Следственная проверка по факту оказания услуги ненадлежащего качества проводится в связи с автоаварией, в которой погибли шесть человек, следственными органами Краснодарского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону 27 ноября.

Авария произошла рано утром 27 ноября 2020 года на автодороге в районе хутора Бейсужёк 2/й в Выселковском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗель, совершая разворот, не предоставил преимущество автомобилю КамАЗ. В результате столкновения на месте погибли пять пассажиров ГАЗели, ещё одна женщина скончалась по дороге в больницу.

«В настоящее время в лечебном учреждении находится водитель и пассажир «Газели», которым врачами оказывается необходимое лечение», — уточнили в СК.

Следователи устанавливают точное количество пострадавших. В ходе проверки будут назначены судебные медицинские, автотехнические экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани уточнили число пострадавших в ДТП с ГАЗелью и КамАЗом