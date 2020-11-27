Саров, Нижегородская область, , 12:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин перемещался по Сарову в ходе рабочей поездки без маски, поскольку люди, которые встречались с президентом, также были обеспечены эпидемиологической безопасностью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента. <…> Не следует забывать, что люди, которые встречаются с президентом, их эпидемиологическая безопасность тоже обеспечивается», — сказал Песков.

По его словам, общение с главой государства — «это не просто массовое бесконтрольное общение».