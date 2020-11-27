Джакарта, , 12:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что по состоянию на 27 ноября 2020 года коронавирус обнаружен у 2003 индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas.

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Известно, что за сутки было зарегистрировано 14 новых случаев в пяти странах.

По данным источника, коронавирус был обнаружен у граждан Индонезии, проживающих в США, Италии, Японии, Южной Корее и Кувейте.

К настоящему времени 158 граждан Индонезии, проживающих за рубежом, скончались от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии снова зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом.

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