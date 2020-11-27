Москва, , 13:03 — REGNUM В Москве накоплен достаточный резерв коек для больных COVID-19. Об этом 27 ноября заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

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По её словам, на протяжении всей последней недели в столице фиксируется рост госпитализаций. В среднем число госпитализаций в городе составляет от 1 500 до 1 700 человек в сутки.

«При этом на сегодняшний день мы имеем достаточный резерв коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией — около 5 тысяч. В то же время особая нагрузка ложится на поликлиники, на амбулаторную помощь. Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена», — сообщила Ракова.

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