Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Во время первой волны пандемии власти Санкт-Петербурга всерьез рассматривали предложение об установке полевых палаточных госпиталей для больных с COVID-19. Однако затем было принято решение задействовать выставочный комплекс «Ленэкспо» в качестве временного инфекционного госпиталя. Сейчас в «Ленэкспо» готовят к приему больных еще четыре корпуса.

Госпиталь в «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Об этом в интервью изданию «Петербургский дневник» рассказал 27 ноября вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение. По словам чиновника, «в марте-апреле у многих было ощущение, что идет война».

«Были даже предложения ставить палатки, что в наших северных условиях вряд ли было бы выходом. Конечно, лучше госпиталь в «Ленэкспо», чем палатки. Так что это было мудрое решение», — заявил Эргашев.

Он отмечает, что со времени первой волны городская система здравоохранения подошла с накопленным опытом. В настоящее время помощь больным с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями оказывают в 16 городских и четырех федеральных стационарах.

«В городе развернуто 10 846 инфекционных коек, по состоянию на 26 ноября свободно 8,9 процента. В случае необходимости дополнительно будут задействованы мощности еще трех федеральных учреждений», — рассказал вице-губернатор.

Четыре корпуса «Ленэкспо» модернизируются и утепляются для приема и лечения тяжелых и среднетяжелых пациентов с COVID-19. Эти корпуса планируются для лечения пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Там до конца декабря будет развернуто 1154 койки, в том числе 15 — с ИВЛ. Сейчас в «Ленэкспо» развернуто 1295 коек, на 26 ноября там находятся 468 человек. Всего в выставочном комплексе планируется принимать до 2500 пациентов.

Также еще 250 коек для коронавирусных пациентов развернут в корпусе НМИЦ им. В.А. Алмазова в на проспекте Пархоменко, 60 коек перепрофилирует НИИ фтизиопульмонологии, свои мощности предоставит и ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова

В декабре будет достроен новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на 280 коек, а также больница №33 в Колпино на 420 коек. В начале 2021 года будет введен в строй корпус Больницы Святого Луки на 270 коек.

Напомним, в Петербурге за сутки выявлено 3687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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