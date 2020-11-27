Минск, , 12:51 — REGNUM Указ, согласно которому продлевается срок действия справок юридических и физических лиц на полгода в случае истечения такового в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Уточняется, что соответствующее решение содержится в опубликованном на Национальном правовом портале указе №442 и что срок действия документов продлевается на шесть месяцев.

Кроме этого, указывается, что в ближайшее время правительством республики будет принято соответствующее постановление, которое четко определит документы, действие которых будет продлеваться таким образом и наименования административных процедур, при которых данные документы выдавали.

При этом предполагается, что в перечень таких документов также войдут процедура выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорт гражданина, водительское удостоверение и пр.

Также добавляется, что такие меры должны способствовать снижению посещений белорусских госорганов в период пандемии коронавируса, так как они зарекомендовали себя положительным образом ещё весной текущего года, в первую волну пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России с 26 ноября на российскую территорию запрещён ввоз продукции четырёх белорусских предприятий.