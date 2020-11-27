Томск, , 12:38 — REGNUM В Томской области детям до 14 лет запретили ходить в торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения родителей. Об этом объявил в обращении к жителям губернатор Сергей Жвачкин, передали ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Запрет будет действовать в период новогодних праздников с 18 декабря по 10 января 2020 года. При этом глава призвал жителей не унывать и не отказываться от традиций, напомнив, что они живут в Сибири.

«Снежные городки, горки, санки, коньки, лыжи, ватрушки, сноуборды никто не запрещал и не собирается. На улице шансы заразиться минимальны, однако при этом не должно быть никакой толчеи и должны соблюдаться все санитарные требования в пунктах проката спортивного снаряжения и в раздевалках», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничительных мер из-за угрозы коронавируса в области продлён до 31 января 2021 года. В регионе сохраняется требование масочного режима, запрет на массовые мероприятия и так далее.

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