Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве будут введены дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом 27 ноября рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

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Отмечается, что в столице заработают 12 КТ-центров, а лекарства против коронавируса начнут выдавать врачи скорой помощи.

Кроме того, планируется усилить колл-центры поликлиник, а горожан, проживающих вместе с заболевшими COVID-19, начнут тестировать дважды.

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