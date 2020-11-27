Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Согласно подготовленному Агентством общественного здравоохранения сценарию развития пандемии коронавируса в Швеции, распространение инфекции в стране может достичь своего пика уже в середине декабря. В то время, как с приближением Рождества и Нового года ведомство разрабатывает новые рекомендации для граждан, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупреждает, что ситуация в Швеции не позволит отпраздновать Рождество «как обычно». Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Представленная в ходе очередной пресс-конференции с участием представителей Агентства общественного здравоохранения модель развития пандемии в стране была основана на числе выявленных случаев заболевания COVID-19 с 24 августа по 6 ноября. Предполагается, что в худшем случае количество новых выявляемых случаев заражения коронавирусом удвоится по сравнению с сегодняшними показателями и достигнет своего пика в середине декабря.

В свою очередь эпидемиолог Тегнелл заявил, что пик распространения коронавируса может наступить даже раньше. Однако, по его словам, тот факт, что в Швеции уже наблюдается переход к снижению темпов распространения коронавируса, не означает, что граждане смогут встретить Рождество «как обычно».

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