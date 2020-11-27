Челябинск, , 12:35 — REGNUM В Челябинской области открытая недавно новая инфекционная больница получит дополнительные деньги. Речь идёт о 585 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Больница находится на территории посёлка Малая Сосновка. Открыли её в начале ноября. Дополнительные средства пойдут на создание новых 252 койко-мест для пациентов с COVID-19. Деньги изыскали в ряде других статей бюджета 2020 года. Депутатам Заксобрания было предложено одобрить перераспределение средств.

«При этом предлагаемое перераспределение расходов не приведет к изменению дефицита бюджета и его общих параметров», — отметил глава минфина Андрей Пшеницын. В итоге депутаты одобрили перераспределение средств.