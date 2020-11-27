Липецк, , 12:34 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 27 ноября.

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Скончались пять мужчин — 1945, 1948, 1952, 1955 и 1961 года рождения ‑ и женщина 1941 года рождения.

Всего в регионе было зарегистрировано 105 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 8704 человека.

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