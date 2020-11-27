Москва, , 12:33 — REGNUM Если говорить о размер пенсии для комфортной жизни, то в принципе, если не тратиться на развлечения или турпоездки, 30 тыс. руб. в Москве — абсолютно адекватная сумма. Но учитывая финансовые возможности экономики и государства, о такой пенсии приходится только мечтать, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Думаю, что не стоит надеяться на государство. Если у человека достойный заработок, ему стоит организовать личный пенсионный фонд или Фонд личного благосостояния — портфель из акций и облигаций.

Подойдут также серебряные и золотые монеты. А вот банковские вклады пока не самый лучший выбор. Процентные ставки по ним ниже инфляции. А переход к нейтральной денежной политики Банком России ожидается не раньше 2022 года.

Российский рынок акций торгуется с дисконтом в 30−40% к развивающимся рынкам, дивидендная доходность акций 4−9%, доходность вкладов 2−4%.

При этом финансовая теория гласит, что чтобы жить полноценной жизнью, не работая, необходимо $30−50 тыс. в год. То есть к старости нужно накопить немногим менее $1 млн. Для большинства это вряд ли возможно.

Если же говорить о месячном доходе в 100 тыс. руб. в месяц или 1,2 млн руб. в год, то для этого, например, в акциях «Сбера» нужно к пенсии накопить 12 млн руб. Это вполне по силам московскому среднему классу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители разных профессий из России назвали уровень пенсии, который необходим им для комфортной жизни в старости.

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