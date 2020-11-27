Кемерово, , 12:29 — REGNUM В Кемеровской области пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, продолжают выдавать лекарства. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

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"Они постепенно поступают, ситуация с лекарственным обеспечением пошагово нормализуется. Мы это видим в аптеках, мы это видим по возможностям закупок, — уточнил Цигельник. — Сегодня на одного пациента приходится пакет лекарств, который может варьироваться от двух до 15 тысяч рублей. В соответствии с этой пропорцией мы медицинским организациям нашим лекарства выдаем, и они будут их доводить до пациентов. Сегодня уже порядка двух тысяч человек эти лекарства получили. Согласно последним озвученным решениям, программа продлевается и на следующий год. Сегодня наша задача обеспечить бесперебойную выдачу этих препаратов в январе, и закупки начались».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам заместителя губернатора Алексея Цигельника, за неделю ситуация с коронавирусом в Кузбассе принципиально не изменилась.

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