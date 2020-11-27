Джакарта, , 12:24 — REGNUM В Индонезии снова зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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Согласно правительственным данным, за сутки в Индонезии подтвердили 5828 случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, на сегодняшний день в стране выявлен 522 581 носитель коронавируса.

Известно, что за сутки жертвами эпидемии коронавируса стали 169 человек. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 16 521 человек.

Напомним, предыдущий суточный рекорд был побит в Индонезии 25 ноября 2020 года. Тогда за сутки в стране выявили 5534 случая заражения SARS-CoV-2.

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