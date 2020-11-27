Брянск, , 12:31 — REGNUM Памятные медали Совета Федерации получили семь школьников из Брянской области. Все они пришли на помощь людям в экстренных ситуациях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Школьникам выручили медали «За проявленное мужество». Двое школьников из Клинцовского района спасли 90-летнюю пенсионерку при пожаре, двое учеников из Навли вовремя пришли на помощь ребёнку, запутавшемуся в верёвках на турнике, трое школьников из Дятьковского района оказались рядом, когда 73-летняя женщина провалилась в водоём.

Памятные награды вручили юным героям в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».