Москва, , 12:28 — REGNUM Высокое число новых выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом к выходным является нормальным явлением, так как к этому времени приходят результаты тестов тех, кто сдал анализы в начале недели. Об этом 27 ноября сообщил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, его слова приводит РИА Новости.

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«Это говорит о том, что в один день делают больше тестов на коронавирус, в другой — меньше. Сегодня у нас пятница, приходят мазки, которые взяты в начале недели», — заявил инфекционист в ответ на вопрос о том, о чем свидетельствуют новые рекордные цифры по числу выявленных за сутки в России заразившихся коронавирусом.

В то же время, Тимаков добавил, что многие жители столицы России сдают тесты на SARS-CoV-2 в коммерческих лабораториях, где отсрочка составляет 3−4 дня, так как последние вначале выполняют государственный заказ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 27 542 новых носителей коронавирусной инфекций, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.