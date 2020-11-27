Магас, , 12:21 — REGNUM В Ингушетии будет открыта аллея Героев России. Её построят в столице республики — Магасе. Памятное место будет напоминать жителям и гостям Ингушетии о людях, которые своими подвигами прославили свою малую родину.

В планах администрации города Магаса построить мемориальный комплекс на территории рядом с Башней Согласия. Накануне, 26 ноября, и.о. мэра столицы Усман Аушев вместе с Героем России Абабукаром Костоевым выбрали место для будущей аллеи. Строительные работы планируется начать в ближайшее время, говорится в сообщении на официальной странице мэрии в Instagram.

Напомним, в Ингушетии звания Героя России и Героя труда удостоены 12 человек. В их числе также три участника Великой Отечественной войны — Мурат Оздоев, Ахмет Мальсагов и Ширвани Костоев, которым это звание было присвоено уже в современной России.