Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума решила продлить срок заморозки накопительной части пенсионных выплат из-за нехватки денег. Об этом 27 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

«Необходимость данного решения связана с потребностью в финансовом обеспечении текущих пенсионных выплат. Государству не хватает средств на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, поэтому на них расходуется накопительная часть пенсий ныне работающих граждан», — сказал эксперт.

Он напомнил, что данная мера поможет в 2023 году уменьшить сумму трансферта на обязательное пенсионное страхование на 669,3 млрд рублей.

«Однако для работающих россиян подобное решение несет мало приятного: во-первых, все взносы работодатели направляют в страховую часть, во-вторых получается, что работающие граждане формируют не собственную накопительную часть пенсий, а платят пенсии нынешним пенсионерам», — рассказал эксперт.

Ревзин отметил, что подобная специфика формирования пенсий привела к все более активному обсуждению отмены накопительной части пенсий вообще.

«Об этом сегодня говорят и политические, и профсоюзные деятели. Идею ФНПР об отмене накопительной части пенсий действительно стоило бы рассмотреть. Ведь накопительная часть — дело добровольное, и интегрировать ее в систему обязательного пенсионного страхования бессмысленно. Гораздо лучшим вариантом будет самостоятельное формирование накопительной части, в том числе через негосударственные пенсионные фонды. Тогда граждане получат возможность самостоятельно управлять своими пенсионными отчислениями, а за государством останется лишь обязательная часть пенсионных выплат», — сказал адвокат.